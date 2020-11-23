Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко

На Лукашенко наложили анафему / Reuters

Белорусская православная автокефальная церковь нанесла удар по Александру Лукашенко – глава церкви архиепископ Святослав Логин проклял Лукашенко и отлучил его от церкви.

Как сообщает Радио Свобода, анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

В частности, Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".

"Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко….Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни", - говорится в документе.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.