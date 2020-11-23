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Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко

23 ноября 2020, 10:14

В Церкви назвали Лукашенко "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".

Лукашенко
На Лукашенко наложили анафему / Reuters

Белорусская православная автокефальная церковь нанесла удар по Александру Лукашенко – глава церкви архиепископ Святослав Логин проклял Лукашенко и отлучил его от церкви.

Как сообщает Радио Свобода, анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

В частности, Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".

"Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко….Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни", - говорится в документе.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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