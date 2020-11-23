Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко

В Церкви назвали Лукашенко "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".
Белорусская православная автокефальная церковь нанесла удар по Александру Лукашенко – глава церкви архиепископ Святослав Логин проклял Лукашенко и отлучил его от церкви.
Как сообщает Радио Свобода, анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.
В частности, Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".
"Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко….Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни", - говорится в документе.
Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:
- Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
- Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
- Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти.
Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.