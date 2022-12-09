Белорусский диктатор жестко "проехался" по Меркель и обвинил Украину в развязывании войны

Лукашенко заявил, что Меркель якобы дала Украине время на наращивание силы.

Александр Лукашенко обвинил Украину и Меркель в развязывании войны / скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в попытке "дать Украине время стать сильнее". Он убежден, что на это якобы были направлены именно Минские соглашение. Об этом он заявил во время Высшего Евразийского экономического совета, сообщают пропагандистские СМИ.

Лукашенко утверждает, что Минскими соглашениями Меркель пыталась дать Киеву "время нарастить силовой и военный ресурс".

"Поступила мелко и мерзко, хочет быть в тренде", – сказал Лукашенко.

Он также обвинил Украину в развязывании войны, которую начал Путин. Все из-за того, что Киев не хотел выполнять требования Кремля.

"Если бы Киев соблюдал свои обязательства, Украина смогла бы сохранить свою целостность", - сказал Лукашенко.

Лукашенко панически боится войны с Украиной

Недавно российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Кроме того, Фейгин заявлял, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

"Сопротивление Лукашенко вызывает межевое раздражение, которое может повлечь его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться", - сказал правозащитник.

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