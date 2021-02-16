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Берлин сообщил о следах яда в крови Навального и рассказал о его охране в ФРГ

16 февраля 2021, 01:30
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Алексей Навальный с момента прибытия в Германию до самого отъезда находился под защитой немецких спецслужб.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В ФРГ заявили о том, что следы яда, обнаруженные в крови оппозиционера Алексея Навального, совпали со следами, найденными на бутылке с водой и других вещах, принадлежавших россиянину.

Об этом власти страны сообщили в ответ на запрос фракции бундестага Альтернатива для Германии, передает РИА Новости.

Ответ на вопрос о схожести ядов в документе был кратким: "Да".

При этом власти отказались раскрывать, какое ведомство нашло следы вещества, и как ФРГ получила бутылку с ядом, которым якобы травили Навального. Также власти не раскрывают, где хранятся все эти предметы сейчас.

В то же время правительство Германии призналось, что не знает, были ли сотрудники немецкой клиники Charite защищены во время контакта с Навальным. Умалчивание части информации кабмин ФРГ объясняет тем, что вопрос "затрагивает общественные интересы".

Кроме того, в документе подчеркивается, что Навальный с момента прибытия в Германию до самого отъезда находился под защитой немецких спецслужб.

Читайте такжеВ РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального"С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции", — заявили в бундестаге.

В полиции Берлина и МВД Германии уточнили, что Навальному как личному гостю канцлера ФПГ Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время его лечения в берлинской клинике Charite полицейские дежурили по всему периметру медучреждения.

Новое дело против Навального:

  • Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
  • Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
  • По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
  • Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
  • Решение суда может быть обжаловано.
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