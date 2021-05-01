Блинкен попытается убедить Германию остановить Северный поток-2

Газопровод Северный поток-2 остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден, напомнили в Госдепе США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Британии во время встреч с коллегами по G7 проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом относительно газопровода Северный поток-2, заявил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.
"Я думаю, мы будем проводить отдельные встречи с немецкой стороной в двустороннем формате", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что газопровод Северный поток-2 остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден.
"Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - подчеркнул Рикер.
Помощник госсекретаря добавил, что во время встречи с немецкими партнерами планируется обсудить многие другие вопросы.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
- 22 апреля бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, который расколет энергетический рынок в Европе.