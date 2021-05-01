Блинкен попытается убедить Германию остановить Северный поток-2 / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Британии во время встреч с коллегами по G7 проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом относительно газопровода Северный поток-2, заявил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Я думаю, мы будем проводить отдельные встречи с немецкой стороной в двустороннем формате", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что газопровод Северный поток-2 остается проблемой, как об этом говорили и госсекретарь США, и президент Байден.

"Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - подчеркнул Рикер.

Помощник госсекретаря добавил, что во время встречи с немецкими партнерами планируется обсудить многие другие вопросы.

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