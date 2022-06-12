Блинкен тонко потроллил Путина и поздравил народ с "днем России"

Энтони Блинкен / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 12 июня, в День России пожелал гражданам страны-агрессора лучшего будущего в гармонии со своими соседями, которого лишает их правительство своими незаконными и разрушающими действиями по отношению к Украине.

"Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины", - соответствующее заявление Блинкена разместили на официальном сайте Госдепартамента США.

По словам главы Госдепартамента США, в современной российской реальности российская власть усилила репрессии против россиян и независимых СМИ.

"Слишком много российских граждан находятся за решеткой за "преступление" - говорить властям правду", - уточнил он.

Блинкен подчеркнул, что изоляция - это результат ряда решений, принятых Кремлем. Госсекретарь США также добавил, что жители страны-террориста "всё ещё стремятся к свободе и достойной жизни с риском для себя".

При этом он напомнил, что в этот день в 1990 году РФ сделала важный шаг к стремлению россиян к свободе и демократии, сделав страну открытой для других стран.

"Граждане России, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия", - резюмировал Блинкен.

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Блинкен на встрече с Зеленским

Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 апреля объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

"Визит Остина и Блинкена подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в официальном коммюнике.

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