Сто дней войны: Блинкен поведал, стремятся ли США затягивать боевые действия

Энтони Блинкен высказался о войне / Reuters

США и партнеры не стремятся затягивать войну в Украине, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен во время сегодняшнего брифинга.

Он также потребовал от президента России Владимира Путина завершить войну.

Американский чиновник напомнил о том, что с 24 февраля Соединенные Штаты предоставили Украине более 6,3 млрд долларов гуманитарной, военной и экономической помощи.

"Мы вновь призываем президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США "очень уважают граждан России", которые "заслуживают лучшего будущего".

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО дальностью в 300 километров - то есть способные разрушать объекты на территории России.

Далее, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО.

В то же время глашатай Путина утверждает, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

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