Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на Москву

Военное бандформирование ЧВК Вагнер уже в Воронежской области. Сбили 3 вертолета, транспортный самолет и прорвали оборону кадровых российских оккупантов. Теперь они собираются идти на Москву и призывают не оказывать сопротивления.
В частности, в Сети появилось видео с обращением одного из боевиков Вагнера. Он анонсировал продвижение вагнеровцев на Москву.
"Я сейчас нахожусь в частном секторе в Воронежской области, мы сбили уже 3 вертолета, один транспортный самолет, нас преследует плотный огонь. Мы прорвали оборону Шойгу. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Просьба Вооруженным силам не оказывать нам сопротивления. Победа будет за нами", - подчеркнул боевик.
Боевик ЧВК Вагнер анонсировал поход на Москву:
Военный мятеж Пригожина
Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.
Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили 3 вертолета, которые пытались по ним ударить.
Вероятно, после Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.
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