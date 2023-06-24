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Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на Москву

Андрей Ганчук
24 июня 2023, 14:01 обновлено 24 июня, 14:11
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Боевики Пригожина уже в Воронежской области, они призывают кадровые оккупационные войска страны-агрессора России не оказывать никакого сопротивления.
Боевик ЧВК Вагнера
ЧВК Вагнер прорвала оборону российских войск в Воронежской области - боевик / Скриншот соцсети

Военное бандформирование ЧВК Вагнер уже в Воронежской области. Сбили 3 вертолета, транспортный самолет и прорвали оборону кадровых российских оккупантов. Теперь они собираются идти на Москву и призывают не оказывать сопротивления.

В частности, в Сети появилось видео с обращением одного из боевиков Вагнера. Он анонсировал продвижение вагнеровцев на Москву.

"Я сейчас нахожусь в частном секторе в Воронежской области, мы сбили уже 3 вертолета, один транспортный самолет, нас преследует плотный огонь. Мы прорвали оборону Шойгу. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Просьба Вооруженным силам не оказывать нам сопротивления. Победа будет за нами", - подчеркнул боевик.

видео дня

Боевик ЧВК Вагнер анонсировал поход на Москву:

Боевик ЧВК Вагнера
Вагнеровец записал видео из Воронежской области / Скриншот соцсети

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили 3 вертолета, которые пытались по ним ударить.

Вероятно, после Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

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