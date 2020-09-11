"Божественное удовольствие": Папа Римский ошарашил заявлением о сексе

Папа Римский сделал заявление о сексе / Reuters

Папа Римский Франциск удивил заявлением - понтифик назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными".

Об этом сообщаетNew York Post.

Такое высказывание папа Франциск позволил в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини. Мужчина работает над книгой под названием TerraFutura, в которой он собирает громкие высказывания понтифика.

Со слов Папы Римского, удовлетворение не является католическим или христианским - "оно просто божественное". Также понтифик отметил, что и наслаждение от секса или еды приходят от Бога.

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Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".

В заключение Папа отметил, что преувеличенная мораль верующих людей - это лишь неправильная трактовка христианского послания.

Как ранее писал Главред, Папа Римский Франциск призвал верующих людей всего мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины.