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Британия готова, но есть нюанс: Жданов объяснил, кто стоит на пути ударов по РФ

Анна Косик
27 сентября 2024, 02:32
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Позиция Байдена наталкивает на мысль, согласно которой он имеет некие обязательства перед Путиным.
Британия готова, но есть нюанс: Жданов объяснил, кто стоит на пути ударов по РФ
Снятие ограничений "упирается" в позицию Штатов / Коллаж: Главред, Фото: Keir Starmer, Arkansas Army National Guard

Последние дни были насыщены обсуждениями в Британии, США и Украине относительно снятия ограничений на удары дальнобойным вооружением по территории страны-агрессора России. Сейчас говорить о возможности получения дальнобойных ракет для этого рано.

Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса военный эксперт Олег Жданов. По его словам, причина в том, что Белый дом сейчас возглавляет Джо Байден.

"Думаю, что пока Джо Байден в Белом доме мы не получим ни разрешений на применение оружия Штатов вглубь России, ни ракет. Когда британский министр Лемми говорит, что Лондон ведет на эту тему даже не тактические, а тактичные переговоры с Белым домом, то позиция Байдена наталкивает на мысль, согласно которой имеет какие-то обязательства перед Путиным", - пояснил эксперт.

видео дня

Жданов убежден, что в случае снятия ограничений на использование британских Storm Shadow в пределах всего их боевого радиуса, Лондон в кратчайшие сроки передаст Украине ракеты, летящие на 560 километров.

"Британия всегда была за то, чтобы как можно сильнее ослабить Россию. Но поскольку Байден имеет совсем другие взгляды на ситуацию, трудно сказать, чем завершится эта дискуссия", - добавил он.

Эксперт считает, что вопрос разрешения на удары по РФ и поставки дальнобойных ракет в США может решиться на следующий день после президентских выборов в Штатах.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов?

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Разрешение на удары Storm Shadow по России - что известно

Напомним, что в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера прокомментировали вопрос о вероятности разрешения Украине на применение ракет Storm Shadow для ударов по целям в России. Там отметили, что правительство Великобритании не изменило своей позиции по этому вопросу.

Хотя накануне издание The Times писало, якобы Великобритания и США готовы непублично позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Решение якобы планировали принять в секретно, чтобы сохранить элемент неожиданности и максимизировать эффективность первого удара.

Ранее, после того, как Великобритания и США официально не объявили о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора России, пять бывших министров обороны Великобритании и ее экс-премьер обратились с призывом к Киру Стармеру, чтобы тот позволил Украине использовать ракеты Storm Shadow для поражения целей на территории РФ, даже без поддержки Штатов.

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новости США новости Великобритании Владимир Путин Олег Жданов Ракеты Storm Shadow
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