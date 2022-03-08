Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"

Джонсон поддерживает Украину / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран Вышеградской группы разработать "План Маршалла для Украины". Он предлагает частично финансировать восстановление нашей страны отчужденным имуществом российских олигархов, сообщает Financial Times.

По словам Джонсона, такой план должен быть разработан, чтобы помочь восстановить страну после войны с Россией.

Лидеры пяти стран заявили, что "могут построить Украину", хотя детали того, на какие средства это планируют делать, находятся на ранней стадии обсуждения.

Также соратники Джонсона заявили, что одним из источников денег может быть продажа лондонской собственности подсанкционных олигархов, связанных с Путиным.

Отметим, План Маршалла - это план помощи европейским государствам по их восстановлению после Второй мировой войны. Его в 1947 году предложил госсекретарь США Джордж К. Маршалл, от имени которого и появилось название.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

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