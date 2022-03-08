УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"

8 марта 2022, 20:59

Джонсон предлагает частично финансировать восстановление нашей страны отчужденным имуществом российских олигархов.

Джонсон
Джонсон поддерживает Украину / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран Вышеградской группы разработать "План Маршалла для Украины". Он предлагает частично финансировать восстановление нашей страны отчужденным имуществом российских олигархов, сообщает Financial Times.

По словам Джонсона, такой план должен быть разработан, чтобы помочь восстановить страну после войны с Россией.

Лидеры пяти стран заявили, что "могут построить Украину", хотя детали того, на какие средства это планируют делать, находятся на ранней стадии обсуждения.

Также соратники Джонсона заявили, что одним из источников денег может быть продажа лондонской собственности подсанкционных олигархов, связанных с Путиным.

Отметим, План Маршалла - это план помощи европейским государствам по их восстановлению после Второй мировой войны. Его в 1947 году предложил госсекретарь США Джордж К. Маршалл, от имени которого и появилось название.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Читайте также:

viber
война в Украине план Маршалла Борис Джонсон война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможностиГороскоп на завтра, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможности Военные РФ зверски убили троих волонтеров из БучиВоенные РФ зверски убили троих волонтеров из Бучи Почему война неизбежно придет в РоссиюПочему война неизбежно придет в Россию Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ)Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ) Путин сравнил жителей Донбасса с бродячими собакамиПутин сравнил жителей Донбасса с бродячими собаками

Последние новости

21:50

РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по Житомиру: что известно о жертвах и разрушениях

21:46

Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефтиВидео

21:40

Пленные оккупанты будут работать на экономику УкраиныВидео

21:26

Польша готова разместить все свои истребители на авиабазе Рамштайн и передать их СШАВидео

21:05

Над Борисполем сбили две вражеских ракеты, одна попала в воинскую часть

Реклама
21:00

Россия запугивает Европу закрытием газопровода и нефтью по заоблачной ценеВидео

20:59

Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"Видео

20:59

В ЦРУ предупредили: армия РФ может удвоить усилия в наступлении в УкраинеВидео

20:37

КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий

20:34

Министерство инфраструктуры запустило рейсы из Измаила в румынский порт Тульча

20:29

Разведка США отреагировала на заявление Путина о ядерном оружии

20:25

Вагнеровцев перебрасывают для штурма Киева: в ГУР рассказали о ликвидированных наемникахВидео

20:15

Экс-министр обороны Грузии приехал воевать с украинцами против российских "освободителей"Видео

19:57

"Мы будем биться до конца и не сдадимся": мощное обращение Зеленского к парламенту ВеликобританииВидео

19:32

Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - АрестовичВидео

19:08

Армия Путина практически полностью исчерпала свой потенциал: заявление СНБОВидео

19:01

Украина никогда не будет завоевана Путиным - БайденВидео

18:55

Великобритания ударила РФ по больному и отказывается от нефтиВидео

18:46

Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - ГлущенкоВидео

18:35

Байден ударил еще сильнее: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газаВидео

Реклама
18:27

В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировалВидео

18:22

Войска РФ разбомбили склад бытовой химии на КиевщинеВидео

18:22

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турциимнение

18:06

Трупы в подвалах и на улицах, а живых не выпускают из домов: оккупанты довели Киевщину до катастрофы

17:55

Россия атакует украинские города мощнейшими бомбами свободного паденияВидео

17:47

Слуга народа предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности УкраиныВидео

17:35

Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

17:26

Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителямиФотоВидео

17:13

В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемниковВидео

17:05

"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕСВидео

16:49

"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

16:45

Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграламнение

16:41

Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФВидео

16:31

Мэру Харькова предлагали сдать городВидео

16:29

Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского домаВидео

16:20

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

16:06

"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к КиевуВидео

15:56

Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людейВидео

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

Реклама
15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

15:09

В Китае выступили за переговоры Украины с РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять