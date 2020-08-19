"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

Им надо рассказать, что происходит в Беларуси - Лукашенко / Reuters

Победитель президентских выборов в Беларуси по версии ЦИК Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского, во вмешательстве с их стороны в белорусский внутриполитический процесс и пригрозил ответственностью.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство Белта.

По итогам заседания Совбеза Лукашенко дал задание МИД Беларуси известить страны Запада и их глав, а также Украину и Владимира Зеленского о том, что сейчас происходит на территории РБ.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он обвинил лидеров западных государств и Владимира Зеленского в финансировании ситуации в Беларуси и пообещал ответственность за якобы такие действия.

"И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - подчеркнул Лукашенко.Читайте также"Кажется, поздно": Горбачев рассказал о главной ошибке Лукашенко

Напоследок белорусский глава призвал не проводить военных учебных маневров возле границ республики Беларуси во избежание серьезных проблем.

"Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко полностью отказался от переговоров с Западом и выбрал Владимира Путина в качестве посредника в общении с цивилизованным европейским политическим сообществом.

Тем временем в Евросоюзе официально заявили, что выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, не признаны Брюсселем. Режим Лукашенко ожидают санкции за фальсификации избирательного процесса и насилие над белорусскими гражданами.