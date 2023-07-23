Буферная зона вокруг Луганщины: в Британии раскрыли планы РФ в районе Купянска

Армия Украины давит оккупантов России на юге, поэтому для захватчиков важно продвинуться на восточном направлении, пишут британские разведчики.

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Россия пытается атаковать на Купянском направлении, чтобы создать буферную зону вокруг Луганщины - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Оккупационные войска страны-агрессора России активизировались в Харьковской и Луганской областях и могут атаковать небольшими группами. Восточное направление фронта для них важно, поскольку ВСУ давят на них на юге. Захватчики пытаются продвинуться в сторону реки Оскол на Купянском направлении, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что российские оккупанты в последние дни усилили обстрелы в Харьковской и Луганской областях. Россияне могут ходить в атаку малыми группами. Российская кампания по дезинформации усложняет понимание того, что на самом деле происходит на этом участке фронта.

"Россия, скорее всего, имеет очень незначительные успехи, но ее возобновленная активность на востоке свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем", - указано в сообщении.

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Кроме того, согласно данным британской разведки, российские оккупанты на Купянском направлении пытаются продвинуться к реке Оскол с целью создания буферной зоны вокруг Луганской области. Оккупация Луганщины –одна из ключевых "задач" захватчиков.

Ситуация на Купянском направлении

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что оккупанты России собрали на Лиманско-Купянском направлении более 100 000 войск и 900 танков. По его словам, цель врага – показать способности вести боевые действия в ситуации, когда армия Украины перехватила инициативу на Бахмутском направлении.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов сказал, что армия Украины перехватила военную инициативу на всей линии фронта. Также он уточнил, что россияне осуществляли попытку продвижения на Купянском направлении, однако шаг не увенчался успехом.

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне", - подчеркнул Гаврилов.

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