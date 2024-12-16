Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

У президента ФРГ будет 21 день, чтобы принять решение о роспуске парламента.

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Вотум недоверия правительству Шольца / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Ключевые тезисы:

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца

Шольц должен предложить президенту Германии распустить парламент

Действующее правительство продолжит работу до проведения внеочередных выборов

В понедельник, 16 декабря, Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера Германии Олафу Шольцу. Об этом пишет DW.

Отмечается, что за это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов.

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Так, в доверии Шольцу отказали 394 депутата, 207 членов бундестага поддержали канцлера, 116 - воздержались.

"Теперь Олаф Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. На принятие этого решения у президента ФРГ будет 21 день", - говорится в сообщении.

В то же время, как пишет издание, действующее правительство продолжит свою работу до проведения внеочередных выборов, которые, как ожидается, состоятся 23 февраля 2025 года.

Стоит добавить, что выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента.

"Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - отметил он.

По словам канцлера, речь идет при этом о ключевом вопросе о том, "готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее, в частности поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам".

Досрочные выборы в Германии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ноябре канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. "Светофорная" коалиция в Бундестаге распалась.

16 декабря Шольц сам поднял вопрос о доверии после распада так называемой светофорной коалиции. Он хочет таким образом инициировать проведение досрочных парламентских выборов в Германии уже 23 февраля 2025 года.

Как пишет Bloomberg, Шольц прибегнул к такому плану с обещанием в случае переизбрания или сохранения должности быстро перезапустить экономику. Ведь за пять лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% по сравнению с допандемическими темпами роста и восстановить большую часть дефицита будет трудно из-за структурных ударов.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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