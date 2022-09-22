Буряты веселятся, людей "вяжут" посреди улицы: первую партию россиян мобилизировали в РФ

Первую партию россиян мобилизировали в РФ/ скриншот

На войну против Украины из России отправляют первую партию резервистов, мобилизованных указом главы кремлевского режима Владимира Путина.

В соцсетях начали публиковать видео как отлавливания, так и передислокации россиян на учебные мероприятия.

Так, в Якутии мобилизованные шли к военкомату улыбаясь. Более того, никто них даже не сопротивляется. Видимо они еще не в курсе, как российское командование относиться к бурятам. Руководство местных компаний само раздало повестки своим рабочим, после чего тех погрузили в автобусы и отправили к месту сборов.

Мобилизация в Якутии / скриншот

"Могилизация" проходит и в остальных городах РФ. Россиян отлавливают прямо на улице.

Мобилизация в России

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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