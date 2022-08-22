Цель Турции: Эрдоган рассказал, почему хочет организовать встречу Зеленского и Путина

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит ‒ организация встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина основной целью официальной Анкары. Об этом Эрдоган заявил во время обращения к нации, которое цитирует портал Hurriyet.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис (между странами ‒ Главред)", ‒ заявил Эрдоган.

Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу аграрной продукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована украино-российская война.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москва действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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