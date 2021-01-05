Чехия запустила продолжение Северного потока-2

Северный поток-2 имеет ветвь в Чехии / Reuters

В Чехии начал работу газопровод Capacity4Gas, он соединяет страну с германским газопроводом EUGAL, который является наземных продолжением Северного потока-2.

"Компания NET4GAS с радостью информирует, что начала эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления, построенного в рамках проекта Capacity4Gas", — заявила чешская компания NET4GAS на своём официальном сайте.

Газопровод Capacity4Gas начинается на границе Чехии с немецкой Саксонией и имеет протяженность в 150 км. Он соединен с трубопроводной магистралью EUGAL — наземным продолжением Северного потока – 2, который тянется с балтийского побережья Германии. Газопровод заканчивается на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе.

Читайте такжеВ ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкцийКомпания-оператор констатирует, что максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год.

В деревне Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.

Северный поток-2