Чехия запустила продолжение Северного потока-2

В эксплуатацию введен газопровод Capacity4Gas.
В Чехии начал работу газопровод Capacity4Gas, он соединяет страну с германским газопроводом EUGAL, который является наземных продолжением Северного потока-2.
"Компания NET4GAS с радостью информирует, что начала эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления, построенного в рамках проекта Capacity4Gas", — заявила чешская компания NET4GAS на своём официальном сайте.
Газопровод Capacity4Gas начинается на границе Чехии с немецкой Саксонией и имеет протяженность в 150 км. Он соединен с трубопроводной магистралью EUGAL — наземным продолжением Северного потока – 2, который тянется с балтийского побережья Германии. Газопровод заканчивается на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе.
Читайте такжеВ ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкцийКомпания-оператор констатирует, что максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год.
В деревне Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.
Северный поток-2
Финишный этап строительства СП-2 в исключительной экономической зоне Германии стартовал 11 декабря. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены американскими санкциями.
Компания Nord Stream 2 AG 28 декабря заявила о завершении строительных работ в Германии.
Строительство последнего участка СП-2 в Дании намерены начать 15 января 2021 года.
Ряд других российских экспертов прогнозируют, что работы над строительством СП-2 будут завершены до середины 2021 года.
Палата представителей США 29 декабря отменила вето президента Трампа на оборонный бюджет государства на будущий год. В документ включены ограничений против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.