Чем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз

Лукашенко или отравят, или убьют, считает Октисюк / Reuters

Александр Лукашенко не собирается отдавать власть в Беларуси и готов пойти на закрытие страны и жесткий террор.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк во время чата на сайте Главред.

По его словам, для прихода оппозиции к власти требуется соблюдение трех условий :

1. Мощная институционализация.

"Первый шаг уже осуществлен: был создан Координационный совет по обеспечению трансфера власти и Комитет национального спасения. Когда аналогичные органы начнут строиться на местах, то есть когда оппозиция начнет выстраивать свою вертикаль, альтернативную власти, тогда приход оппозиции к власти станет возможным. В таком случае станет понятно, что есть люди, которые готовы взять власть в свои руки", - считает Октисюк.

2. Благоприятные внешние факторы, в частности, четкие сигналы со стороны Евросоюза и США.

3. Элиты, силовики и административный аппарат должны выразить недоверие к Лукашенко.

При этом сам Лукашенко отдавать власть не собирается.

"Как он сам заявил, он может отдать власть, только если его убьют. Кроме того, он говорил, что готов сделать Брестскую крепость, но держаться за власть. По сути, это свидетельствует о том, что он готов пойти на полное закрытие страны и создать в центре Европы Северную Корею. Все, кто не хочет жить в такой Беларуси, смогут выехать из страны - для них откроют границы", - отметил аналитик.

При этом Октисюк считает, что последний сценарий является наиболее вероятным, потому что Лукашенко не готов отдавать свою власть и России.

"В Москве об этом тоже знают. Лукашенко в Беларуси "выпалил" и пророссийскую оппозицию, и проевропейскую. Там нет никого: ни общественных организаций, ни независимых медиа - никого, пустыня. Россия, конечно, недовольна тем, что в Беларуси нет более или менее легитимных пророссийских кандидатов, которые могли бы взять власть в свои руки после Лукашенко. Поэтому я считаю, что Лукашенко пойдет на закрытие страны и жесткий террор", - сказал аналитик.

По его мнению, следует быть готовыми к тому, что сотни тысяч людей, белорусских оппозиционеров, будут эмигрировать в Евросоюз, Украину или еще куда-то.

"Это и будет элементом Брестской крепости, о которой говорил Лукашенко. Но и этот вариант будет временным, потому что Лукашенко или отравят, или убьют. Россияне так или иначе будут пытаться взять власть в Беларуси", - резюмировал он.

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Напомним, ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк заявил, что чем больше Александр Лукашенко будет держаться за власть, тем больше он будет втягивать в эту черную дыру Россию, а это Украине выгодно.