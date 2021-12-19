Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗ / Reuters

Новый штамм коронавируса "Омикрон" официально обнаружили уже на территории 89 стран, а количество случаев этого варианта COVID-19 может удваиваться каждые 1,5-3 дня.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "Омикрон" стремительно распространяется, в частности, в странах с высоким уровнем иммунизации населения.

В то же время пока неясно, связано ли это со способностью COVID-штамма уклоняться от защиты вакцины, или дело лишь в том, что этот вариант более заразен.

"Данные о клиническом уровне тяжести "Омикрона" все еще ограничены. Нужно больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет существовавшая ранее вакцинация и иммунитет", - заявили в ВОЗ.

Эксперты добавили, что "доступные данные по-прежнему ограничены, и пока нет рецензируемой информации относительно эффективности или действенности вакцины против "Омикрона". В то же время, предупреждают в ВОЗ, быстрый рост заболеваемости может привести к переполнению больниц в некоторых регионах.

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"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая число быстро растущих случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения могут быстро перегружаться", — резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.

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