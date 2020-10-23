COVID-19 атаковал Францию: власти пошли на кардинальные меры

Коронавирус во Франции набирает масштабных оборотов / REUTERS

Во Франции коронавирус набирает обороты. Только за сутки там зафиксировали рекордные 42 тысяч случаев заражения COVID-19, из-за чего правительство пошло на радикальные меры и в большинстве регионов вводят комендантский час.

Как говорят в Агентстве общественного здоровья​, такие огромные показатели связывают со значительным увеличением объемов тестирования.

"За сутки в стране госпитализировали 1 754 пациентов, из них 284 – в реанимацию. От недуга в больницах умерли 165 человек. Число жертв с начала эпидемии выросло до 34 210", - передает канал BFMTV.​

Теперь Франция, с 999 тысячами подтвержденных случаев кронавируса находится в шаге от порога в 1 миллион, который первым в Европе пересекла Испания.

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С 23 октября вступает в силу комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим количеством населения 46 миллионов человек, сказал во время пресс-конференции глава французского правительства Жан Кастекс.

"Ситуация серьезная, распространение вируса достигло чрезвычайно высокого уровня", – отметил Кастекс.

Как заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр​, убытки французской экономики от введения комендантского часа составят около €2 млрд.​

Из-за второй волны коронавируса, страны Европы активно закрывают свои границы и вводят комендантское время. Накануне стало известно, что власти Греции, Словакии и Кипра решились на комендантский час из-за резкого прироста заболевших COVID-19.

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