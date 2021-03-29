Cуэцкий канал полностью разблокировали

Контейнеровоз Ever Given смогли снять с мели / Фото Reuters

После нескольких дней блокады Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом удалось его разблокировать. Навигация будет восстановлена в ближайшее время, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По его словам, Египет смог положить конец кризису, связанному с контейнеровозом Ever Given.

"И, вернув дела в нормальное русло, египетскими руками, весь мир может быть уверен в том, что его товары проходят через эту навигационную артерию", - сказал ас-Сиси, сообщает Reuters.

Отметим, утром 29 марта стало известно, что контейнеровоз Ever Given частично сняли с мели.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.

Контейнеровоз имеет размер 400 метров в длину, 60 метров – в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Суэцкий канал - о чем сообщалось ранее:

23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались сотни судов.

28 марта руководитель управления каналом Усам Рабие рассказал, что могло стать причиной аварии. По его словам, к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

Справка

Суэцкий канал – безшлюзовий судоходный канал в Египте. С 1869 года соединяет Средиземное и Красное моря. Длина канала – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м.

Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана.