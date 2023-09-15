"Да вас таких убивать надо": в России оккупант швырнул гранату в детей

В Казани российский оккупант бросил в сторону детей светошумовую гранату. Видео инцидента появилось в социальных сетях

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Оккупант мало раздумывал и швырнул светошумовую гранату / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В российской глубинке, Татарстане, в Казани российский оккупант взял и бросил в сторону детей светошумовую гранату. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

В ролике можно увидеть, как мужчина в форме с пресловутой буквой "Зет" на плече сидит на скамейке у подъезда. В какой-то момент он предлагает ребенку, который стоит неподалеку, выдернуть чеку из светошумовой гранаты.

"Ну что, взорвем? Давай? Она только шумовая, будет громко, сигнализация будет работать", - бахвалясь, говорит оккупант.

Сидящая рядом с ним женщина сначала пытается его отговорить, а затем встает и отходит. Когда ребенок не соглашается выдернуть чеку, захватчик сам ее выдергивает и бросает гранату. После этого звучит мощный взрыв, оккупант улыбается.

Мимо проходящая к ближайшему подъезда яростно вопит агрессору: "Да вас таких убивать надо". На оккупант спокойно говорит: "Ладно, извини, больше не буду".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

Как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

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