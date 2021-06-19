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Депутат партии Путина выложил надпись Чукотка-2021 из трупов птиц

19 июня 2021, 13:41
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Депутат от Единой России Александр Крамаренко засветился на охоте во время сезона "тишины". Он опубликовал в Сети фото с сотнями мертвых уток.

Крамаренко утверждает, что скандальные кадры – это "фотошоп" / Фото Новая газета

Депутат от Единой России в Магаданской городской думе Александр Крамаренко похвастался в Сети убитыми во время охоты утками и гусями. Из почти 200 мертвых птиц депутат партии Путина выложил надпись "Чукотка-2021" и сердце.

Фото появились в одном из Telegram-каналов об охоте. Сейчас фотографии удалены из соцсетей, однако их успели сохранить читатели, пишет Новая газета.

Журналисты выяснили, что "единорос" мог ездить на охоту незаконно во время сезона "тишины".

Сам Крамаренко утверждает, что скандальные кадры – это "фотошоп".

"Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они (полицейские, - ред.) же расследуют, у них и спрашивайте", —сказал он журналистам и бросил трубку.

"Единорос" уже удалил фото из соцсетей / Фото Новая газета
Фото Новая газета

После скандала Единая Россия временно приостановила для Александра Крамаренко членство в партии.

Как сообщал Главред, в январе 2020 года директор общественной организации Киевский эколого-культурный центр Владимир Борейко сообщил, что на территории резиденции Залесье в Броварском районе Киевской области охотятся на оленей и лосей, несмотря на запрет. Эколог опубликовал фото туш убитых животных, которые обгладывают одичавшие собаки.

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