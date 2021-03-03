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Дипломат оценил шансы на освобождение Навального после санкций США и ЕС

3 марта 2021, 03:50
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США не могут ввести серьезные санкции против России без поддержки Евросоюза, считает Константин Грищенко.

Навальный
Санкции Запада не помогут освободить Навального - дипломат / Reuters

Новые санкции США и Евросоюза против России из-за заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального не приведут к изменению позиции Москвы по данному вопросу. Вашингтон и Брюссель не могут вводить серьезные санкции в отношении РФ, так как Европе это не выгодно с точки зрения экономики, заявил в эфире телеканала Украина 24 бывший глава украинского МИД Константин Грищенко.

По его словам, санкционная политика против Кремля, которая используется сейчас, имеет мало шансов на достижение успеха. В деле с посадкой оппозиционера Алексея Навального российские власти настроены на реализацию приговора политику, и смогут обсуждать изменения по этой ситуации лишь спустя некоторое время.

"Думаю, вряд ли можно ожидать, что любое давление может повлиять на изменение позиций России. В данном случае политика Москвы и Кремля состоит в том, что "если мы что-то пообещали, то выполним обязательно", если это приговор, то его, по крайней мере в первый период, будут использовать в полном объеме. Далее это может быть вопросом для обсуждения", - отметил дипломат.Читайте такжеЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям

Политик считает, что Вашингтон не может вводить более серьезные санкции против России, так как в такой ситуации требуется поддержка со стороны Европы, которая не может не отвечать на действия России, однако не может и запускать жесткие санкции в отношении Москвы из-за неготовности разрывать экономические отношения с российским государством.

"Перейти к более масштабным санкциям США мешает одна рациональная установка: что санкции, которые принимаются в одностороннем порядке, не всегда эффективны, и потому их приходится согласовывать с Европой. Европа не готова идти на значительный разрыв экономических отношений с Россией. Не делать ничего не могут себе позволить ни США, ни Европа, но вводить санкции, которые будут иметь серьезное влияние, они не готовы, потому что есть экономические интересы", - подчеркнул Константин Грищенко.Читайте такжеСША ударили санкциями по России и озвучили новые угрозы

Отношения России и Запада

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