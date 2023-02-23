Дипломат пояснил, какова общая позиция Запада по поводу будущего России

Как говорит авторитетнейший дипломат Владимир Огрызко, у стран Запада, к сожалению, пока нет консенсуса по поводу будущего страны-агрессора, России.

Какова общая позиция Запада по поводу будущего России - оценка дипломата / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На Западе пока еще не определились, как поступать с Россией и россиянами после того, как путинский режим будет демонтирован. Об этом в интервью Главреду заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Не очевидно, с кем иметь дело на этих действительно необъятных землях. Ведь там нет людей, с которыми можно было бы уже сейчас начинать работу по определению перспектив тех или иных территорий. Эта тема была проспана нашими западными коллегами, и только сейчас они начинают понемногу к ней подбираться", ‒ сказал он.

По мнению Огрызко, контакты западных чиновников с российскими оппозиционерами не приведут к какому-то осязаемому результату.

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"В Мюнхен был приглашен десяток российских оппозиционеров. Это свидетельство того, что эти люди уже не хотят иметь ничего общего с путинским режимом. Но какой режим будет после этого, они не знают. В мире думают, что, говоря с этими людьми, они говорят о будущем России, но это огромная ошибка, потому что на самом деле эти люди представляют лишь самих себя. Среди россиян всего 2% (это в пределах статистической погрешности) тех, кто видит в западных ценностях перспективу для себя. Зато 60% россиян считают, что западные ценности им не нужны.Поэтому поиск партнеров для будущих переговоров с Россией – это серьезная тема. И ответа на этот вопрос на Западе нет", ‒ сказал он.

Кроме того, Огрызко полагает, что на Западе нет четкого понимания, как решить вопрос русского ядерного потенциала.

"Плюс добавьте к этому еще и вопрос ядерного оружия – что с ним делать, как об этом договариваться, с кем, как сделать так, чтобы не было угрозы его несанкционированного использования. Эти вопросы действительно важны, это не теория, а практика, но на эти вопросы у наших западных партнеров ответа нет", ‒ подытожил он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

До того сообщалось, что петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

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