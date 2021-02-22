Дипломат предупредил об угрозе битвы за Кремль для Украины

Кремлевские кланы начали играть в свою игру – Климкин / GettyImages

В скором времени главы МИД стран Евросоюза одобрят новые санкции против РФ из-за посадки Алексея Навального. Санкции будут иметь символический характер, однако уже стало понятно, что происходит попытка раскачать российский правящий режим. В таком случае власти попытаются найти выход при помощи поиска внешних врагов, среди которых в Кремле видят Украину, сказал бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, России следует готовиться к новым санкциям со стороны ЕС, так как решение Европейского суда по правам человека по вопросу дела Навального россияне так и не выполнили. Ограничения вряд ли будут существенными, однако сейчас проблема для действующих властей состоит в том, что правящий режим начали раскачивать.

"Путин понимает, что его начали качать. Никто вам это политкорректно не скажет, но, тем не менее, есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было", - отметил Климкин.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий

Также он добавил, что у российского президента в такой ситуации нет большого пространства для реализации маневра. Санкции и противостояние в Кремле могут обернуться поиском внешнего врага, главным из которых является Украина.

"Будет больше санкций, будет поддержка российского гражданского общества. Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина - кто и как снимал... Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен. А когда маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов. И первый внешний враг для него — это мы", - подчеркнул Павел Климкин.

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