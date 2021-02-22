Дипломат предупредил об угрозе битвы за Кремль для Украины

В России возник запрос на смену действующей власти, считает Павел Климкин.
В скором времени главы МИД стран Евросоюза одобрят новые санкции против РФ из-за посадки Алексея Навального. Санкции будут иметь символический характер, однако уже стало понятно, что происходит попытка раскачать российский правящий режим. В таком случае власти попытаются найти выход при помощи поиска внешних врагов, среди которых в Кремле видят Украину, сказал бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, России следует готовиться к новым санкциям со стороны ЕС, так как решение Европейского суда по правам человека по вопросу дела Навального россияне так и не выполнили. Ограничения вряд ли будут существенными, однако сейчас проблема для действующих властей состоит в том, что правящий режим начали раскачивать.
"Путин понимает, что его начали качать. Никто вам это политкорректно не скажет, но, тем не менее, есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было", - отметил Климкин.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий
Также он добавил, что у российского президента в такой ситуации нет большого пространства для реализации маневра. Санкции и противостояние в Кремле могут обернуться поиском внешнего врага, главным из которых является Украина.
"Будет больше санкций, будет поддержка российского гражданского общества. Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина - кто и как снимал... Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен. А когда маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов. И первый внешний враг для него — это мы", - подчеркнул Павел Климкин.
Война России и Украины
- Российский президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Россия не собирается "бросать Донбасс". Впрочем, он фактически опроверг возможные планы Москвы по присоединению оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица 18 февраля сказал, что Россия не собирается сейчас присоединять ОРДЛО. Москва не может пойти на такой шаг, так как реакция международного сообщества на подобные действия станет для Кремля катастрофической.
- 20 февраля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков обвинил США в укреплении военного потенциала Украины и допустил новую эскалацию российско-украинского конфликта на Донбассе.