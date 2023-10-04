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"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

Анна Ярославская
4 октября 2023, 10:36 обновлено 4 октября, 10:38
В НАТО уже увеличили бюджет, но не мощности. Как следствие, это привело к росту цен.
Роб Бауэр, ВСУ
Производство боеприпасов нужно наращивать, считает Роб Бауэр / Коллаж: Главред, фото: фото: 14 ОМБр Романа Великого, Twitter

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что у союзников НАТО заканчиваются боеприпасы - теперь "дно бочки видно".

По его словам, производство боеприпасов нужно наращивать, ведь Украине и дальше нужны снаряды.

"Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами", — цитирует Бауэра CNN.

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В НАТО для этого, подчеркнул он, уже увеличили бюджет, но не мощности. Как следствие, это привело к росту цен.

"Это усугублялось тем, что мы отдаем Украине системы вооружения, и это здорово, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отдавать с полузаполненных или нижних складов в Европе, а значит, и снизу", — заявил адмирал.

Как сообщал Главред, у Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для отправки в Украину. Об этом на условиях анонимности заявил изданию The Telegraph высокопоставленный военный чиновник.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что сейчас Альянс имеет всеобъемлющие рамочные контракты с оружейными компаниями на сумму 2,4 миллиарда евро (2,53 миллиарда долларов) на ключевые боеприпасы, включая твердые заказы на 1 миллиард евро. По его словам, такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои исчерпанные запасы, а также продолжат обеспечивать Украину боеприпасами.

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