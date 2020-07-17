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В Кремле рассказали, возможен ли мир на Донбассе без Минских соглашений

Позицию официальной Москвы озвучил официальный кремлевский спикер - Дмитрий Песков.

17 июля 2020, 14:42
Кремль
В Кремле рассказали, возможен ли мир на Донбассе без Минских соглашений / УНИАН

В случае, если официальный Киев окончательно откажется выполнять Минские соглашения, то перспективы урегулирования военной конфликта на Донбассе могут вовсе не воплотиться в жизнь.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова − пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле крайне настороженно отнеслись к заявлениям Киева о неактуальности Минских соглашений и о том, что их необходимо заменять более современными документами.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик", − рассказал пресс-секретарь Путина.

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Напомним, ранее заместитель руководителя МИД РФ Андрея Руденко заявил о том, что власти Российской Федерации не видят никаких оснований для пересмотра Минских соглашений по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Кроме того, дипломат заявил ‒ у России в отношении Украины "нет и быть не может" никаких военных планов.

новости России Минские соглашения Дмитрий Песков Владимир Путин
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