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"Хаос и насилие": Трамп влип в скандал после публикации фото Майдана

На официальном аккаунте Дональда Трампа насилие в США иллюстрировали фото события в другой стране.

22 июля 2020, 18:45
Дональд Трамп
В рекламе Дональда Трампа использовали фото с Майдана / GettyImages

В Facebook расследуют появление в рекламе Дональда Трампа фотографии с Майдана времен Революции достоинства 2014 года.

В частности, для противопоставления фото с изображениям Трампа, которое иллюстрировало "безопасность", было использовано фото с Майдана в Киеве с подписью "хаос и насилие", пишет ВВС.

В сообщении отмечается, что Facebook расследует публикацию официального аккаунта Трампа, которая показывала насилие в США, но на самом деле было событием в другой стране.

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Обратим внимание, что фото о событиях Революции достоинства было сделано 18 февраля 2014 года, его автор Мстислав Чернов. На фото запечатлено, как протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

/ Donald Trump's official Facebook page

Отметим, что сообщение в рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа. Кроме того, реклама была оплачена Donald J. Trump for president, Inc.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил о том. что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с его американским коллегой Дональдом Трампом скорее всего не состоится в ближайшие четыре месяца.

Дональд Трамп новости США новости Украины Майдан
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