"Хаос и насилие": Трамп влип в скандал после публикации фото Майдана

В рекламе Дональда Трампа использовали фото с Майдана / GettyImages

В Facebook расследуют появление в рекламе Дональда Трампа фотографии с Майдана времен Революции достоинства 2014 года.

В частности, для противопоставления фото с изображениям Трампа, которое иллюстрировало "безопасность", было использовано фото с Майдана в Киеве с подписью "хаос и насилие", пишет ВВС.

В сообщении отмечается, что Facebook расследует публикацию официального аккаунта Трампа, которая показывала насилие в США, но на самом деле было событием в другой стране.

Обратим внимание, что фото о событиях Революции достоинства было сделано 18 февраля 2014 года, его автор Мстислав Чернов. На фото запечатлено, как протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

/ Donald Trump's official Facebook page

Отметим, что сообщение в рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа. Кроме того, реклама была оплачена Donald J. Trump for president, Inc.

