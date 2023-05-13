"Драпающие толпы": Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера стреляют по войскам РФ у Бахмута

Оккупанты России начнут разбираться со своим руководством, которое их бросило, прогнозирует руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

https://glavred.info/world/drapayushchie-tolpy-prigozhin-zayavil-chto-chvk-vagnera-strelyayut-po-voyskam-rf-u-bahmuta-10470079.html Ссылка скопирована

Боевики ЧВК Вагнера стреляют по кадровым оккупантам РФ - Пригожин / Скриншот соцсети

Боевики ЧВК Вагнера на Бахмутском направлении стреляют по оккупационным войскам России, чтобы те не оставляли захваченные позиции. Об этом заявил руководитель боевиков Евгений Пригожин.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он сказал о том, что боеприпасы боевиков уходят и на российских кадровых военных оккупантов, которые бегут с поля боя.

"Боеприпасы мы тратим в том числе для того, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии", - говорит Пригожин.

видео дня

Кроме того, он сказал, что военных РФ бросили, и оккупанты это так не оставят и будут разбираться со своим руководством.

"И поэтому когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет…с виновными в той трагедии, в которой его бросили", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Ситуация в Бахмуте

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ перешли в контрнаступление в Бахмуте.

Украинские войска продвинулись к северо-западу от города в районе между Богдановкой и Берховкой. В стране-агрессоре России опасаются, что силы обороны Украины в Бахмуте могут окружить оккупантов.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что в течение нескольких дней украинские войска продвинулись на 2 километра вглубь позиций противника в Бахмуте.

По врагу был нанесен серьезный удар.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что бойцы двигаются вперед на некоторых участках фронта. Российские войска теряют технику и своих солдат.

Смотрите видео, в котором Киселев сделал прогноз о шансах Пригожина на президентское кресло в РФ

Другие новости: