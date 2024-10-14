Душил и унижал таксиста-украинца: в Польше пьяному дебоширу светит 5 лет тюрьмы

38-летний агрессивный мужчина, который напал на украинца, был остановлен полицейским.

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В Польше напали на украинского таксиста / Коллаж: Главред, фото: Facebook/pomorskapolicja

В Польше задержали 38-летнего местного жителя, который напал на украинского таксиста в Гданьске.

Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Об этом говорится в материале польского издания RMF24.

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Сообщается, что один из полицейских в Гданьске, возвращаясь в свое подразделение, заметил мужчину, который размахивал руками и звал на помощь. Это был водитель такси, на которого напали.

"Нападавший душил мужчину, плевал на него, обзывал и говорил ему возвращаться в Украину", – рассказали в польской полиции.

Как сообщается, 38-летний агрессивный мужчина, который напал на украинца, был остановлен полицейским. Когда на место происшествия прибыла подмога, у него нашли пакет с каннабисом. Тест на алкотестере, в свою очередь, показал, что в его организме было более двух промилле алкоголя.

Подчеркивается, что задержанному уже предъявили обвинение в "применении насилия и национальном оскорблении". Он также будет отвечать за хранение наркотиков.

В польской полиции добавили, что злоумышленник находится под наблюдением полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Что известно о полиции Польши Полиция (пол. Policja) — составная часть системы Министерства внутренних дел Польши. Польская полиция призвана для защиты жизни, здоровья, прав и свободы граждан, противодействия преступности, охране общественный порядка и способствования обеспечения общественной безопасности. Число сотрудников полиции Польши – 125 тысяч человек, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что в Польше возле границы произошло смертельное ДТП с украинцами. Микроавтобус, в котором были граждане Украины, столкнулся с грузовиком.

Напомним, ранее в Польше заявили о возобновлении протестов на границе с Украиной. Фермеры анонсировали возможную акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

Как сообщалось ранее, микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

/ Инфографика Главред

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