Душил и унижал таксиста-украинца: в Польше пьяному дебоширу светит 5 лет тюрьмы

В Польше задержали 38-летнего местного жителя, который напал на украинского таксиста в Гданьске.
Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Об этом говорится в материале польского издания RMF24.
Сообщается, что один из полицейских в Гданьске, возвращаясь в свое подразделение, заметил мужчину, который размахивал руками и звал на помощь. Это был водитель такси, на которого напали.
"Нападавший душил мужчину, плевал на него, обзывал и говорил ему возвращаться в Украину", – рассказали в польской полиции.
Как сообщается, 38-летний агрессивный мужчина, который напал на украинца, был остановлен полицейским. Когда на место происшествия прибыла подмога, у него нашли пакет с каннабисом. Тест на алкотестере, в свою очередь, показал, что в его организме было более двух промилле алкоголя.
Подчеркивается, что задержанному уже предъявили обвинение в "применении насилия и национальном оскорблении". Он также будет отвечать за хранение наркотиков.
В польской полиции добавили, что злоумышленник находится под наблюдением полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Что известно о полиции Польши
Полиция (пол. Policja) — составная часть системы Министерства внутренних дел Польши. Польская полиция призвана для защиты жизни, здоровья, прав и свободы граждан, противодействия преступности, охране общественный порядка и способствования обеспечения общественной безопасности. Число сотрудников полиции Польши – 125 тысяч человек, пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что в Польше возле границы произошло смертельное ДТП с украинцами. Микроавтобус, в котором были граждане Украины, столкнулся с грузовиком.
Напомним, ранее в Польше заявили о возобновлении протестов на границе с Украиной. Фермеры анонсировали возможную акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
Как сообщалось ранее, микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.
Больше новостей:
- Китай должен прекратить войну в Украине: в Польше сделали громкое заявление
- Польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины - экс-глава МИД Польши
- Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред