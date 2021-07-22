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Дворец за 50 миллиардов: в РФ рассказали, зачем Путину новое имение в Подмосковье

22 июля 2021, 04:31
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Президенту РФ "стало тесно" в резиденции Ново-Огарево, говорит Антон Баев.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Редактор отдела расследований МБХ Медиа Антон Баев, который стал автором расследования о строительстве новой масштабной резиденции президента РФ Владимира Путина в Подмосковье, рассказал новые подробности масштабного строительства.

По оценке, которая прозвучала в расследовании, в Ново-Огареве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается в сумму от 20 до 50 млрд рублей, пишет Сurrenttime.

По словам Баева, журналисты оценивали стройку по рыночной стоимости похожего коммерческого жилья в этом районе.

"Проблема в том, что нет никаких документов, связанных с этой стройкой, поэтому мы не можем, например, открыть контракт госзакупок и посмотреть: вот это здание стоило столько, а вот это вот столько. Мы взяли площадь зданий, оценили их с помощью съемки, спутниковых фотографий и нехитрых математических расчетов, а потом после этого мы опросили риелторов, которые занимаются продажей недвижимости на Рублево-Успенском шоссе, и они подсказали нам, сколько там стоит квадратный метр. Из-за этого у нас возникла такая вилка, потому что мы долго думали с коллегами – учитывать ли землю, а земля там стоит каких-то баснословных денег. Тем более такой конкретной земли с таким вековым лесом попросту не существует в продаже. Поэтому здесь есть такой довольно значительный разлет", - пояснил он.

Российский журналист также считает, что Путин очень прикипает к местам и вещам, которые для него что-то значат: "И Владимир Путин в Ново-Огареве прожил уже без малого 21 год. Он там видел и взлеты, и падения. Он там был и премьером, и президентом, потом снова премьером и снова президентом. Так что для него это важно как минимум по каким-то личным причинам".

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"Но кажется, что этот последний год, который он, может быть, пополам, как говорят коллеги, может быть, целиком провел в Ново-Огареве, может быть, как-то сказался на Владимире Владимировиче – стало как-то тесно", - добавил Баев.

Напомним, ранее в Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.

В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.

В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.

новости России Владимир Путин
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