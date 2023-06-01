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Джо Байден упал прямо на сцене: его поднимали все

Мария Тупик
1 июня 2023, 22:43 обновлено 1 июня, 22:57
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Президента США быстро подняли сотрудники службы безопасности, которые всегда сопровождают главу Белого дома.
Джо Байден упал на сцене
Джо Байден упал на сцене / Коллаж Главред, фото скриншот

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо.

Видео инцидента уже распространилось в социальных сетях.

80-летний Байден, одетый в деловой костюм с синей кепкой, падает после вручения диплома курсанту.

видео дня

Президента США быстро подняли сотрудники службы безопасности, которые всегда сопровождают главу Белого дома.

Журналист президентского пула затем заявил, что Байден споткнулся, когда возвращался на свое место на трибуне.

По его словам, которые приводит издание Daily Mail, американский президент споткнулся о черный мешок с песком.

Местные СМИ отмечают, что не видели, как Байден покинул церемонию, и пока не обладают информацией о том, как он чувствует себя после падения президент США.

Джо Байден не удержался на сцене
Джо Байден не удержался на сцене / скриншот

Как сообщал Главред, ранее президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин является военным преступником. Это случилось после брифинга, на котором Джо Байден подписал документ и объявил о вооруженной помощи США Украине.

Кроме того, в прошлом году Джо Байден высказался резко о президенте России. После визита Байдена к украинским беженцам в Варшаве президент США назвал Владимира Путина "мясником".

На вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

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