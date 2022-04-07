"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы Украины

У РФ есть мало ресурсов для сухопутных операций. Однако она может применить ядерное оружие – такой шаг напрямую зависит от психического состояния Путина.
В России недостаточно ресурсов, чтобы расширить войну на еще хотя бы одну страну вне Украины. У страны-агрессора мало сил, чтобы вести наземные операции.
Поэтому вариант, что Кремль решится выйти со своей агрессию на большие масштабы и попытаться захватить какую-то страну вне Украины, маловероятен. Об этом заявил украинский волонтер, блогер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью Главреду.
"На осуществление любых сухопутных операций или вторжение российских войск, например, в Литву, Латвию, Эстонию или Польшу, у России недостаточно сил. Сейчас это вообще невозможно. Она не сможет завоевать Украину и пойти дальше – на это у России нет никаких ресурсов. Нет у нее ресурсов и для войны с Японией за Курильские острова. А уж тем более нет у нее ресурсов для войны с США", – отметил Касьянов.
Украинские войска героически противостоят российским оккупантам. ВСУ уже показали, что армия РФ вообще небоеспособна. Военный подчеркнул, что российская армия – это армия рабов, "совка", просто механизированная община, орда".
Однако у России есть ядерное оружие. И если начнется Третья мировая война, страна-агрессор может ее применить. Ресурсов ядерного оружия Кремлю хватит, чтобы уничтожить весь земной шар несколько раз, и российская властная верхушка постоянно этим хвастается. Пойдет ли на такой шаг РФ, напрямую зависит от психического состояния Путина, считает украинский волонтер и военный.
"Всегда советские и американские руководители очень трепетно относились к возможности начала ядерной войны и пытались снизить градус, чтобы избежать этого. Плюс никто никогда не принимал решения единолично, всегда были Политбюро, где заседали какие-то старцы... В России же один диктатор, псих, что сидит в бункере и вполне может нажать на ядерную кнопку", – говорит Касьянов.
Читайте такжеТри доказательства того, что Россия врет о зверствах в БучеОн отметил, что в РФ есть еще несколько человек, от которых зависит применение ядерного оружия, однако все они являются "шестерками" Путина.
"В данном случае мир ничего не может с этим поделать, кроме как убить эту тварь. Никаких других вариантов, способных снизить степень угрозы, нет", – подытожил украинский военный.
Ранее сообщалось, что россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек. Орки бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов.
Также в США заявили, что война, вызванная вторжением российских оккупационных войск на территорию Украины, может затянуться на несколько лет. Об этом сказал председатель комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
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