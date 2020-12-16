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Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины

16 декабря 2020, 22:07
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Новые требования касаются сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Египет,пирамида
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины / Reuters

Египет решил существенно ужесточить контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет.

В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код, сообщило посольство Украины в Египте в Facebook.

Как рассказали в дипломатическом представительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:

  • обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
  • быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
  • содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
  • одержать информацию о проведенном виде теста;
  • обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • быть издан на английском языке;
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.

В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата.

Отдых в Египте - о чем говорилось ранее:

  • Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной свободным от эпидемии COVID-19. Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.
  • Поехать на отдых в Египте 2020 без негативного ПЦР-теста больше не получится.Если раньше в такие курортные города как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без теста – то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.

туризм коронавирус новости Египта коронавирус в мире
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