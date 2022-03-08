Экс-министр обороны Грузии приехал воевать с украинцами против российских "освободителей"

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили прибыл в Украину вместе с грузинскими добровольцами. Он будет воевать против России.

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

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