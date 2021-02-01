Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Путин стал вором для россиян

Владимир Путин / Reuters

Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох считает, что фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина возле города Геленджик привел к сдвигу в сознании "глубинных" россиян. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я могу ошибаться, но мне кажется, что у пресловутого "глубинного народа" произошел сдвиг в сознании. Раньше он думал, что Путин уничтожает своих врагов ради некоей абстрактной "великой России" […]. Но тут фильм про дворец оказался последней каплей и давно назревавший перелом в сознании "глубинного народа" произошел. Теперь он думает, что Путин уничтожает своих врагов потому, что Путин — вор. И опять: это такая эмоция. Он ее так ощущает", ‒ утверждает Кох.

По мнению бывшего чиновника, теперь и Владимиру Путину, и властям России придется считаться с новым к себе отношением от россиян.

"Это не лечится никакими рациональными аргументами. Это такой тектонический сдвиг в коллективном бессознательном. Попросту говоря, раньше они думали, что Путин "за простой народ", а теперь знают, что он такой же, как все. То есть вор. И Кремлю теперь надо жить с этой новой реальностью", ‒ подытожил Кох.

Читайте такжеПропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина"

Напомним, ранее сообщалось: