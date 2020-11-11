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Эксперт назвал цель Лукашенко в Беларуси и объяснил слабость оппозиции

11 ноября 2020, 05:30

Протесты в Беларуси количественно снижаются, однако они не выдыхаются, полагает Евгений Прейгерман.

Лукашенко
Лукашенко пытается продлить свое правление в Беларуси еще на несколько лет - эксперт / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко не идет на уступки, чтобы сохранить свою власть в стране. Протесты в Беларуси преобразовываются, однако у оппозиции по-прежнему нет лидеров.

Об этом заявил директор совета по международным отношениям Минский диалог Евгений Прейгерман в эфире телеканала Украина 24, комментируя события в Беларуси.

По его словам, Лукашенко специально ведет разговоры о первоочередности конституционной реформы, и только потом о парламентских и президентских выборах, чтобы удержать свой режим у власти как можно дольше. Вероятно, он планирует сохранить свое правление еще на несколько лет.

"Он переворачивает страницу и призывает к тому, чтобы сначала провести конституционную реформу, а уже в ее рамках перейти как к парламентским, так и президентским выборам. Так что в перспективе несколько лет, в представлении Лукашенко", - считает эксперт.

В свою очередь, у белорусской оппозиций, которая требует от Лукашенко другого подхода по вопросу выборов, по-прежнему нет лидеров – протесты продолжаются, однако без каких-либо достижений.Читайте такжеСиловики пошли против Лукашенко: в Беларуси заявили об уникальной ситуации

"Протесты однозначно количественно снижаются, это видно невооруженным глазом, но они не выдыхаются, а приобретают новую форму, хотя я бы не был оптимистичным. В такой форме, в которой он (протест) был три месяца, он не может продолжаться без каких-то достижений. Лидеров как не было, так и нет", - подчеркнул Прейгерман.

События в Беларуси

  • Александр Лукашенко в связи с объявленной оппозицией забастовкой в Беларуси заявил, что активисты начали разрушать государственную инфраструктуру и перешли красную линию. Вследствие этого режим готов действовать в отношении протестующих максимально жестко.
  • В воскресенье, 8 ноября, во время Марша народовластия силовики задержали более 1000 участников белорусских протестов.
  • За два дня до этого, 6 ноября, активисты пытались провести Женский марш, однако правоохранители сорвали мероприятие. Журналист Илья Добротвор утверждает, что силовики массово задерживали протестующих.
  • Лукашенко 10 ноября заявил, что Беларусь в ближайшем будущем ждут проблемы с экономикой. Однако он по-прежнему не намерен отдавать власть оппозиции и будет отстаивать позиции своего режима.

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