Эксперт объяснил, что будет делать Трамп в случае поражения на выборах в США

Трамп признает свое возможное поражение на президентских выборах - эксперт / Reuters

Действующий президент США, кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп в случае проигрыша признает свое поражение. Однако после американских выборов в стране могут начаться протестные акции.

Об этом заявил директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко в эфире телеканала Украина 24.

По мнению эксперта, Трамп признает свое возможное поражение на выборах, поскольку риски таких действий несопоставимы и абсолютно не выгодны.

"Слишком много поставлено на карту и слишком малым будет выигрыш, если таким образом становиться президентом. Я думаю, сюрпризов здесь не будет, и Трамп спокойно признает любой результат выборов", - полагает аналитик.

Также он добавил, что коронавирусная эпидемия обострила внутриполитическую ситуацию даже в таком стабильно демократическом государстве, как США, где происходит радикализация общества.

Кроме того, аналитик предположил, что после выборов в США могут произойти протесты, однако их результаты вряд ли кардинальным образом повлияют на ситуацию.Читайте такжеВ США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса

"До протестов - может. Мы видели даже без выборов этого года массовые беспорядки. Но я не думаю, что эти протесты дойдут до чего-либо очень серьезного, даже если результат выборов будет противоречивым, каким он был, когда выбирали Буша, или когда победил Трамп на прошлых выборах", - подчеркнул Капитоненко.