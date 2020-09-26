Эксперт объяснил, что будет делать Трамп в случае поражения на выборах в США

После выборов американского президента в США могут начаться протесты, считает Николай Капитоненко.
Действующий президент США, кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп в случае проигрыша признает свое поражение. Однако после американских выборов в стране могут начаться протестные акции.
Об этом заявил директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко в эфире телеканала Украина 24.
По мнению эксперта, Трамп признает свое возможное поражение на выборах, поскольку риски таких действий несопоставимы и абсолютно не выгодны.
"Слишком много поставлено на карту и слишком малым будет выигрыш, если таким образом становиться президентом. Я думаю, сюрпризов здесь не будет, и Трамп спокойно признает любой результат выборов", - полагает аналитик.
Также он добавил, что коронавирусная эпидемия обострила внутриполитическую ситуацию даже в таком стабильно демократическом государстве, как США, где происходит радикализация общества.
Кроме того, аналитик предположил, что после выборов в США могут произойти протесты, однако их результаты вряд ли кардинальным образом повлияют на ситуацию.Читайте такжеВ США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса
"До протестов - может. Мы видели даже без выборов этого года массовые беспорядки. Но я не думаю, что эти протесты дойдут до чего-либо очень серьезного, даже если результат выборов будет противоречивым, каким он был, когда выбирали Буша, или когда победил Трамп на прошлых выборах", - подчеркнул Капитоненко.
- Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Ранее Трамп призвал отказаться от голосования по почте, которое может пройти в случае начала второй волны Covid-19 в США. Кроме того, если он проиграет, то передачи власти не случится.
- По данным опроса Financial Times от 8 сентября, разрыв между кандидатами составляет 8% в пользу "демократа" Джо Байдена.