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Эксперт объяснил, как в Кремле будут уничтожать русских генералов за провал блицкрига

21 апреля 2022, 03:04

По словам эксперта, позиции главы военного ведомства и начальника генерального штаба армии страны-оккупанта, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова - пошатнулись.

Путин, Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин активно ищет "козлов отпущения" среди генералов своей армии ‒ из-за огромных потерь в Украине и провала блицкрига после начала военного вторжения 24 февраля. Об этом в интервью порталу "Новая газета. Европа" рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

В то же время, он считает, что диктатор Путин точно не пойдет на единовременную расправу против генералов ‒ во избежание возможного бунта. Федоров отдельно отметил, что кремлевский хозяин постепенно расправится с ними, но процесс будет сильно растянут по времени.

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Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. У него - обширный инфаркт. Выживет ли Шойгу - неизвестно.

Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в Москве российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – написал Невзлин.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Путин российское вторжение Сергей Шойгу
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