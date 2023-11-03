Эксперт пояснил, какую "рыбу в мутной воде" антиеврейских протестов хочет поймать Эрдоган

Эксперт Валерий Клочок еще раз настаивает на том, что недавние исламистские заявления Эрдогана ‒ чистой воды "многоходовочка".

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Недавние исламистские заявления Эрдогана ‒ "многоходовочка", считает эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Антисемитские протесты (по типу тех, что были на днях в стране-агрессоре РФ ‒ в Дагестане) могут случиться и в Турции. И все из-за имперских амбиций тамошнего президента Эрдогана. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Яркий пример – Турция. Призыв Эрдогана к религиозной войне мусульман против христианского мира – это четкий сигнал Западу, что с мусульманами должны считаться. Идея восстановления Османской империи в голове Эрдогана никуда не делась, так же, как и у Путина по восстановлению Российской. Желаний много, но все будет зависеть от стран Запада. Потому что Запад в военном плане оказался не готовым к такому противостоянию. И США, когда озвучивали новую оборонительную стратегию, говорят о подготовке к одновременной войне против России и Китая в 2027-2032 годах", ‒ сказал он.

Клочок убежден ‒ миру не избежать очередной гонки вооружений.

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"Все понимают вызовы, и будут готовиться. Я вижу, что нас ждет очень серьезная гонка вооружений, когда страны будут переводить свои производства на военные рельсы. И недавнее заявление министра обороны Германии Писториуса также это подтверждает. Эта подготовка – насущная необходимость. Арабский мир давно к этому готовится, вооружается. Конечно, они слабее технологически, но номинально Европа отстает в подготовке личного состава, готового воевать, и в количестве военной техники. Поэтому требуется время на восстановление", ‒ сказал он.

Клочок еще раз настаивает на том, что недавние исламистские заявления Эрдогана ‒ чистой воды "многоходовочка".

"Эрдоган использовал антисемитские протесты, скорее, как предлог, чтобы заявить о себе, потому что его начали убирать. Он хотел пригласить к себе Путина, но ему не дали этого сделать. Потому как страна НАТО может принимать у себя главу страны-агрессора? Эрдоган выступает за исламизацию Турции – в определенной степени, ему это удалось, но он создал там и диктатуру. Поэтому евреи – это лишь повод", ‒ подытожил он.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Погромы в Дагестане

29 октября россияне устроили антисемитские акции в Дагестане. Разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться на территории России.

В Росгвардию, оказывавшую малейшее сопротивление, летели камни, россияне прорвались на взлетно-посадочную полосу и проверяли самолеты на наличие евреев в салонах. Местные СМИ писали про одного погибшего копа.

Президент Владимир Зеленский, который сам неоднократно подвергался травле со стороны Путина из-за своих еврейских корней, заявил, что "культура ненависти к другим нациям распространена в России, и ее пропагандирует даже государственное телевидение".

Российские спецслужбы сразу обвинили украинцев в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам.

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