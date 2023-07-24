УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, много ли диктаторов помимо Путина используют двойников

Дмитрий Видоменко
24 июля 2023, 14:30
43
По мнению Дмитрия Попова, еще русские императоры и советские диктаторы по типу Иосифа Сталина использовали тактику с двойниками.
Путин, Попов
Как утверждает Дмитрий Попов, достоверно известно, что услугами двойников пользовался севекорейский диктатор Ким Чен Ин / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео Telegram

Вряд ли история с двойниками (по типу путинской) крайне распространена среди других диктаторов. Об этом в интервью Главреду заявил кандидат психологических наук и профайлер Дмитрий Попов

"Нет, я не наблюдал. Ну, если отслеживать, то еще хасиды (это XIV-XV век нашей эры) применяли двойников для того, чтобы дублировать тех людей на Востоке, которые были необходимы для того, чтобы принимать свои решения. То есть они устраняли "оригиналы", выставляли двойника и двойник уже рулил определенной общностью – княжеством страной – так, как нужно было хасидам, кавказской группировке", ‒ сказал он.

По мнению Попова, еще русские императоры и советские диктаторы по типу Иосифа Сталина использовали тактику с двойниками.

"Есть исследования, что у русского императора Александр II был двойник. Он, очевидно, народовольцев боялся, которые иногда бомбы метали, куда попало. Не секрет, что у Сталина был двойник, народный артист-дагестанец, которому потом присвоили, потом звание, по-моему, генерал-майора. Кстати, он был открыт и личный телохранитель Сталина публиковал его в своих мемуарах и много о нем рассказывал. При этом он же в своих мемуарах говорил, что двойник был не один. Этого дагестанца (он, кстати, действительно очень похожий на Сталина человек) они выставляли везде, и я думаю, что весь мир знал, что это двойник. А учитывая, что YouTube и Интернета не было, то и необходимости его так уж сильно подготавливать тоже не было", ‒ сказал он.

Как утверждает Попов, достоверно известно, что услугами двойников пользовался севекорейский диктатор Ким Чен Ын.

"Я знаю, что были двойники у Ким Чен Ына, сколько там их было – для меня вопрос. Но есть одна особенность ‒ двойники появляются там, где есть опасность для лидера. А опасность для лидера чаще всего возникает в авторитарных режимах или же тех, которые связаны с очень серьезным насилием над собственным населением. То есть там, где есть возможность получить какую-то "ответочку". В демократических странах к этому не прибегают. Я пытался отслеживать и президентов США, и немецких канцлеров. И вот вообще ни одного двойника я там не обнаружил. В них нет просто необходимости, потому что этим людям, которые пришли к власти легитимно, их избирает большинство. И большинство понимает, что если даже их лидер где-то ошибется, то это, в принципе, приемлемо. Это их ошибка как избирателей, и на следующих выборах они все это компенсируют, когда приведут к власти другую группу лиц или другого лидера. В авторитарных режимах этого не проходит", ‒ подытожил он.

Кто такой Дмитрий Попов

Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице.

Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины.

Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Смотрите на видео интервью Дмитрию Попопу Главреду:

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина. Использование двойников диктатора РФ может продлиться до 85-летнего возраста, не исключает Дмитрий Попов.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Больше новостей:

Владимир Путин двойники Дмитрий Попов
Реклама

Главное за день

"РФ изменила террористическую тактику": в ОП описали новую цель Путина

"РФ изменила террористическую тактику": в ОП описали новую цель Путина

13:48 Украина
РФ снимает сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу

РФ снимает сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу

12:13 Stars
Атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – СМИ

Атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – СМИ

12:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:30

Эксперт пояснил, много ли диктаторов помимо Путина используют двойников

14:15

Работает безотказно: француженка рассказала, как избавиться от кухонных запаховВидео

14:08

"Крым - не тыл россиян": в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове

13:59

Железный генерал с сердцем романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

13:48

"РФ изменила террористическую тактику": в ОП описали новую цель Путина

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
13:17

Новый возраст выхода на пенсию: украинцам рассказали, чего ждать

13:10

Именины и День ангела в августе 2023: кого и когда поздравлять

13:06

Запутанная загадка для самых умных: надо найти пчелу на таинственном рисунке

12:46

Штормить будет минимум 6 дней: в Украине затягивается мощная магнитная буря

Реклама
12:44

"Меняем на прах Путина": во Львове пытались украсть останки агента НКВД Кузнецова

12:26

Мусорное ведро больше не воняет: девушка показала простейший лайфхакВидео

12:16

Атака Москвы беспилотниками: Игнат объяснил, может ли РФ сбивать дроны

12:13

РФ снимает сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу

12:11

Атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – СМИ

11:55

Джонни Деппа нашли без сознания в отеле Венгрии и госпитализировали в тяжелом состоянии

11:44

Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радостьВидео

11:14

Не успел сбежать: в Киеве задержали скандального одесского военкома

11:04

Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки"

10:40

Иллюзия для самых зорких и внимательных: найдите гонщика менее чем за 6 секунд

10:18

Несколько минут и готово: чем удалить жирное пятно в домашних условиях

Реклама
10:18

"Пообещал усмирить свой пыл": в Сети узнали, какую судьбу в РФ приготовили Гиркину

10:14

Почему мы неправильно пишем "по батькові" і "будь ласка": Авраменко объяснил ошибкуВидео

10:02

Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

09:26

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

09:17

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

09:09

Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюкВидео

08:58

Как сохранить алычу на зиму и что можно приготовить из нее уже сейчас

08:37

Православный календарь на август 2023: какие праздники будем отмечать

08:33

"Благословенная вами ракета попала в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

08:20

РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

07:39

В 5 городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы: взлетел на воздух склад БКВидео

06:48

Взрывы в Москве - город атаковали дроны: что известноВидео

06:15

Путин увидел страхи Западамнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой

02:10

Как использовать опавшие яблоки: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

01:35

Пошел против двух партий войны: Пионтковский назвал причину ареста Гиркина

00:09

Война в Украине закончится летом 2024 года - Резников

23 июля, воскресенье
23:52

Телевизор, холодильник и библиотека: в РФ сообщили, где держат Гиркина

23:07

Мощный удар по Одессе: РФ намеренно запустила неточные ракеты - Минобороны

Реклама
23:02

Невероятно сложная головоломка: лишь люди с высоким IQ решат последний пример

22:09

Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по ОдессеВидеоблоги

22:07

Грозы, град и шквалы: Украину атакуют сильнейшие ливни

21:59

Онуфрий, Путина убийца или нет?мнение

21:50

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

21:00

Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

20:15

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:11

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

19:49

Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по ОдессеФото

19:14

"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять