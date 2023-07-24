Эксперт пояснил, много ли диктаторов помимо Путина используют двойников

По мнению Дмитрия Попова, еще русские императоры и советские диктаторы по типу Иосифа Сталина использовали тактику с двойниками.

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Как утверждает Дмитрий Попов, достоверно известно, что услугами двойников пользовался севекорейский диктатор Ким Чен Ин / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео Telegram

Вряд ли история с двойниками (по типу путинской) крайне распространена среди других диктаторов. Об этом в интервью Главреду заявил кандидат психологических наук и профайлер Дмитрий Попов

"Нет, я не наблюдал. Ну, если отслеживать, то еще хасиды (это XIV-XV век нашей эры) применяли двойников для того, чтобы дублировать тех людей на Востоке, которые были необходимы для того, чтобы принимать свои решения. То есть они устраняли "оригиналы", выставляли двойника и двойник уже рулил определенной общностью – княжеством страной – так, как нужно было хасидам, кавказской группировке", ‒ сказал он.

По мнению Попова, еще русские императоры и советские диктаторы по типу Иосифа Сталина использовали тактику с двойниками.

"Есть исследования, что у русского императора Александр II был двойник. Он, очевидно, народовольцев боялся, которые иногда бомбы метали, куда попало. Не секрет, что у Сталина был двойник, народный артист-дагестанец, которому потом присвоили, потом звание, по-моему, генерал-майора. Кстати, он был открыт и личный телохранитель Сталина публиковал его в своих мемуарах и много о нем рассказывал. При этом он же в своих мемуарах говорил, что двойник был не один. Этого дагестанца (он, кстати, действительно очень похожий на Сталина человек) они выставляли везде, и я думаю, что весь мир знал, что это двойник. А учитывая, что YouTube и Интернета не было, то и необходимости его так уж сильно подготавливать тоже не было", ‒ сказал он.

Как утверждает Попов, достоверно известно, что услугами двойников пользовался севекорейский диктатор Ким Чен Ын.

"Я знаю, что были двойники у Ким Чен Ына, сколько там их было – для меня вопрос. Но есть одна особенность ‒ двойники появляются там, где есть опасность для лидера. А опасность для лидера чаще всего возникает в авторитарных режимах или же тех, которые связаны с очень серьезным насилием над собственным населением. То есть там, где есть возможность получить какую-то "ответочку". В демократических странах к этому не прибегают. Я пытался отслеживать и президентов США, и немецких канцлеров. И вот вообще ни одного двойника я там не обнаружил. В них нет просто необходимости, потому что этим людям, которые пришли к власти легитимно, их избирает большинство. И большинство понимает, что если даже их лидер где-то ошибется, то это, в принципе, приемлемо. Это их ошибка как избирателей, и на следующих выборах они все это компенсируют, когда приведут к власти другую группу лиц или другого лидера. В авторитарных режимах этого не проходит", ‒ подытожил он.

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Смотрите на видео интервью Дмитрию Попопу Главреду:

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина. Использование двойников диктатора РФ может продлиться до 85-летнего возраста, не исключает Дмитрий Попов.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

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