Эксперт пояснил, почему между Путиным и русской армией ширится большой раскол

Путин, русская армия / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин сперва своими приказами втянул Генштаб РФ и войска в тяжелейшую войну с Украиной, а теперь хочет повесить на них всю ответственность за многочисленные поражения на фронтах. Об этом заявил известный российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко, сообщает "Эспрессо".

"Произошло важное событие - это перелом в войне. Но после Херсона фашистский режим в России не падет, нет. Достаточно большие ресурсы для выживания РФ. Мы не знаем, после какой очередной победы украинской армии российский режим начнет рушиться. Но трещины уже ушли, и это очевидно. Трещина между Путиным и российской армией углубляется. Это заметно, потому что генералы с самого начала были против этой войны", - отметил он.

Позднее Яковенко отдельно отметил, что среди генералитета русской армии уже назрело мощное недовольство.

"Удар, который нанесли Пригожин и Кадыров, принеся голову генерала Лапина Путину на блюде, был направлен против начальника Генштаба Герасимова, который уже явно в немилости и станет, возможно, следующей жертвой. Генералы не хотят быть овцами на заклании. Они в определенный момент, когда уже наступит полное недовольство Путиным, скажут свое слово", – подытожил Яковенко.

Напомним, российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дипломатам западного мира, которые призывают к территориальным уступкам РФ со стороны Украины, следует отдать свои земли директору страны-агрессора Владимиру Путину. Он отметил, что будет интересно понаблюдать за реакцией на подобные решения их общества.

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