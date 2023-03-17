Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

Как считает Илия Куса, ставка западных союзников на Украину зависит в основном от того, как ВСУ проведут весенне-летнюю военную кампанию.

Илия Куса и самолет F-16 / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Пентагон, по всей вероятности, примет решение о передаче ВСУ украинских истребителей, не ранее, чем осенью нынешнего года. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"К концу года, если все будет хорошо. Я не ожидаю, что они примут такое решение раньше осени. Потому что это действительно сложный процесс, и политической воли у стран Запада сейчас нет", ‒ сказал он.

Как считает Куса, ставка западных союзников на Украину зависит в основном от того, как ВСУ проведут весенне-летнюю военную кампанию.

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"Это зависит от огромного количества факторов – одного желания или нежелания США недостаточно. Ставка ключевых внешних игроков сейчас делается на весенне-летнюю военную кампанию, по результатам которой все будут смотреть, что делать дальше. Возможно, к началу осени снова начнутся разговоры о необходимости мирных переговоров и взятии некой паузы или "перемирия", ‒ сказал он.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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