"Элиты" в России на параде 9 мая боялись удара ВСУ с воздуха и в тревоге "приуныли" – СМИ

Верхушка страны-агрессора России больше не ждет победы оккупантов над Украиной и опасается ядерного удара, рассказали российские оппозиционные журналисты.

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У российских "элит" 9 мая не было ощущения дня победы, они боялись удара по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Так называемые "элиты" страны-оккупанта России 9 мая на параде на Красной площади в Москве не покидало чувство тревоги и уныния. На самом мероприятии им было "безрадостно", поскольку они опасались удара беспилотника ВСУ. В самой кремлевской верхушке уже практически не верят в, дескать, "победу" над Украиной.

Оппозиционное издание Верстка со ссылкой на неназванных российских депутатов из "окружения Кремля" пишет, что представители верхушки стали "заметно тревожнее" и "вообще приуныли". По словам собеседника, на параде 9 мая им было "безрадостно".

"Должен был быть день победы, а победа не чувствовалась. Раньше у тебя над головой летали самолеты на репетицию парада, и ты гордился. Сейчас дергаешься – как бы не вражеский беспилотник", - сказал один из собеседников, вспомнив об атаке неизвестного БПЛА на Кремль.

видео дня

Также указывается, что "элиты" немного "подкосила" и новость о "покушении" на российского пропагандиста и боевика Захара Прилепина. В такой ситуации многим хотелось не праздновать, а поскорее вернуться домой.

Кроме того, кремлевских деятелей расстроило еще и видеообращение главаря боевиков ЧВК Вагнера Пригожина к Минобороны

"Он еще…вылез, его только не хватало", - сказал собеседник.

Другой собеседник журналистов, "приближенный к кремлевской администрации", сказал, что "элиты" в РФ уже особо и не ждут победы Москвы в развязанной против Украины войне.

"Размытые возможности: теперь боишься даже про самое страшное (ядерный удар, – ред. Верстки) говорить, что его точно не будет. И ничего, понимаете, ничего нет, что обещало бы близкую победу, давало бы надежду", - пожаловался он.

Парад на Красной площади 9 мая

В столице страны-оккупанта России Москве 9 мая власти провели так называемый "парад победы". Он продлился всего 45 минут и стал одним из самых коротких парадов в истории РФ.

Российский директор Владимир Путин в течение 10 минут выступил со своей привычной пропагандой, в которой обвинил во всех бедах Украину и Запад. В западном мире ему показался, дескать, "нацизм", а легитимные украинские власти Путин назвал якобы "преступным режимом". Также Путин размечтался о "победе".

Авиации на "параде" не было, поскольку Кремль, вероятно, опасался ударов с воздуха. Также не было танков, кроме старого музейного Т-34 40-х годов ХХ века.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Главреду сказал, что Владимир Путин на параде 9 мая в Москве выглядел слабым и фактически показал свой страх перед Украиной. По его словам, Путин, похоже, в этот день боялся и удара неизвестных БПЛА по Москве.

В Институте изучения войны считают, что Путин 9 мая на Красной площади произнес речь, с помощью которой хотел убедить свое население в том, что Москва якобы "успешно противостоит Западу". Директор РФ готовит российское общество к затяжной войне.

Смотрите видео о том, как Кремль мог подвезти двойника Путина на парад 9 мая в Москве

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