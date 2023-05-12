УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Элиты" в России на параде 9 мая боялись удара ВСУ с воздуха и в тревоге "приуныли" – СМИ

Андрей Ганчук
12 мая 2023, 15:43 обновлено 12 мая, 15:43
86
Верхушка страны-агрессора России больше не ждет победы оккупантов над Украиной и опасается ядерного удара, рассказали российские оппозиционные журналисты.
Кремль, удар по Кремлю
У российских "элит" 9 мая не было ощущения дня победы, они боялись удара по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Так называемые "элиты" страны-оккупанта России 9 мая на параде на Красной площади в Москве не покидало чувство тревоги и уныния. На самом мероприятии им было "безрадостно", поскольку они опасались удара беспилотника ВСУ. В самой кремлевской верхушке уже практически не верят в, дескать, "победу" над Украиной.

Оппозиционное издание Верстка со ссылкой на неназванных российских депутатов из "окружения Кремля" пишет, что представители верхушки стали "заметно тревожнее" и "вообще приуныли". По словам собеседника, на параде 9 мая им было "безрадостно".

"Должен был быть день победы, а победа не чувствовалась. Раньше у тебя над головой летали самолеты на репетицию парада, и ты гордился. Сейчас дергаешься – как бы не вражеский беспилотник", - сказал один из собеседников, вспомнив об атаке неизвестного БПЛА на Кремль.

видео дня

Также указывается, что "элиты" немного "подкосила" и новость о "покушении" на российского пропагандиста и боевика Захара Прилепина. В такой ситуации многим хотелось не праздновать, а поскорее вернуться домой.

Кроме того, кремлевских деятелей расстроило еще и видеообращение главаря боевиков ЧВК Вагнера Пригожина к Минобороны

"Он еще…вылез, его только не хватало", - сказал собеседник.

Другой собеседник журналистов, "приближенный к кремлевской администрации", сказал, что "элиты" в РФ уже особо и не ждут победы Москвы в развязанной против Украины войне.

"Размытые возможности: теперь боишься даже про самое страшное (ядерный удар, – ред. Верстки) говорить, что его точно не будет. И ничего, понимаете, ничего нет, что обещало бы близкую победу, давало бы надежду", - пожаловался он.

Парад на Красной площади 9 мая

В столице страны-оккупанта России Москве 9 мая власти провели так называемый "парад победы". Он продлился всего 45 минут и стал одним из самых коротких парадов в истории РФ.

Российский директор Владимир Путин в течение 10 минут выступил со своей привычной пропагандой, в которой обвинил во всех бедах Украину и Запад. В западном мире ему показался, дескать, "нацизм", а легитимные украинские власти Путин назвал якобы "преступным режимом". Также Путин размечтался о "победе".

Авиации на "параде" не было, поскольку Кремль, вероятно, опасался ударов с воздуха. Также не было танков, кроме старого музейного Т-34 40-х годов ХХ века.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Главреду сказал, что Владимир Путин на параде 9 мая в Москве выглядел слабым и фактически показал свой страх перед Украиной. По его словам, Путин, похоже, в этот день боялся и удара неизвестных БПЛА по Москве.

В Институте изучения войны считают, что Путин 9 мая на Красной площади произнес речь, с помощью которой хотел убедить свое население в том, что Москва якобы "успешно противостоит Западу". Директор РФ готовит российское общество к затяжной войне.

Смотрите видео о том, как Кремль мог подвезти двойника Путина на парад 9 мая в Москве

Другие новости:

Кремль 9 мая Красная площадь новости Москвы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украину в НАТО по ускоренной процедуре

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украину в НАТО по ускоренной процедуре

15:20 Мир
Бойцы "Айдара" отбили у оккупантов территории под Бахмутом: уничтожены 2 подразделения врага

Бойцы "Айдара" отбили у оккупантов территории под Бахмутом: уничтожены 2 подразделения врага

14:55 Украина
"Худшее для России только начинается": Данилов разнес вопли Кремля из-за ракет Storm Shadow

"Худшее для России только начинается": Данилов разнес вопли Кремля из-за ракет Storm Shadow

14:45 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:14

Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

16:09

Нервные клетки не восстанавливаются: что будет, если они все умрут

15:43

"Элиты" в России на параде 9 мая боялись удара ВСУ с воздуха и в тревоге "приуныли" – СМИВидео

15:35

Звание Героя Украины будут присваивать по-новому: Зеленский внес изменения

15:35

Пугачева улетела из России в Израиль сразу после похорон Юдашкина

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:22

Favbet Foundation вместе с ФК "Кривбасс" передали ВСУ внедорожник Mitsubishi L200 реклама

15:20

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украину в НАТО по ускоренной процедуре

14:55

Бойцы "Айдара" отбили у оккупантов территории под Бахмутом: уничтожены 2 подразделения врагаВидео

14:54

"Цены на топливо растут": мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пивеВидео

Реклама
14:45

"Худшее для России только начинается": Данилов разнес вопли Кремля из-за ракет Storm ShadowВидео

14:34

Путин должен повторить: Вайкуле высказалась о реверансах Пескова перед Пугачевой

14:28

Контрнаступление ВСУ может быть не одно: Данилов не исключил завершение войны к зиме

14:19

Как правильно пользоваться бумагой для выпечки: 2 правила, чтобы ничего не пригорело

14:00

В Украине резко и заметно подорожал популярный фрукт: что произошло

13:37

Безумный тест на IQ: только гении могут заметить ошибку на изображении влюбленной пары

13:30

Зеленский провел Ставку: Сырский раскрыл, на каких направлениях отбросили оккупантов

13:11

Денежную помощь на оплату коммуналки украинцам будут выдавать иначе: что поменялосьВидео

12:27

"Оккупанты усилили атаки, мы обороняемся": в ВСУ ответили на заявления РФ о якобы начале контрнаступленияВидео

12:24

Спецпредставитель Китая "с миром" едет в Украину и Россию - CNNВидео

12:22

Оставлять нельзя ликвидировать: у Путина ломают голову, что делать с наглым Пригожиным - КочетковВидео

Реклама
12:18

Почему борщ светлеет: 2 правила, чтобы не потерять традиционный насыщенный цвет

12:16

РФ восстанавливает запас "Калибров": в разведке Британии назвали новые цели оккупантов

12:06

В Украине будут давать деньги родителям на нужды детей: кто имеет право на выплаты

11:38

Что будет, если кинуть дрожжи в унитаз или туалет: работает ли школьная легенда

11:20

The Times сообщило, что Зеленскому отказали в выступлении на Евровидении 2023 - в ОП отреагировалиВидео

11:19

"ВСУ прорвали фланги": Пригожин в панике просит Шойгу приехать в БахмутВидео

11:12

Какой хлеб самый полезный для здоровья: 5 здоровых видов и как их "опознать" по этикетке

11:09

"Вы – убийцы": солист "Би-2" жестко обругал фанатов-путинцев

11:02

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных - Sky NewsВидео

10:59

Гороскоп на завтра 12 мая 2023: Рыбам – успех, Близнецам - уныниеВидео

10:43

В боях за Украину погиб сын участника национально-освободительной борьбы 70-х годов Владимир Витив

10:37

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке

10:21

Врачи ничего не нашли: умные часы спасли от смерти беременную девушку

10:05

В Москву пришла "бавовна": горит предприятие вторпереработки и завод по производству двигателей для МиГовВидео

09:53

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - МинобороныВидео

09:43

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – СотникВидео

09:32

Оккупанты забрали жизнь защитника с Одесщины: у него осталась жена и две дочки

09:05

Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

09:04

Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора БеларусиВидео

08:45

"Не знают, где ждать удара": у оккупантов началась паника из-за контрнаступления ВСУ – ГуменюкВидео

Реклама
08:40

В Крыму лежит карта проигрыша России, там закопан ключ к победе Украины - СотникВидео

08:32

На Западе уже забыли, как Путин выкатил им ультиматуммнение

08:30

Рай для растений и радость для глаз: как оформить красивый подоконник для цветов

08:19

Утро в Мелитополе началось с "бавовны": в центре оккупированного города прогремел мощный взрыв

07:51

РФ изменила планы относительно Бахмута и не собирается окружать украинские войска – ISW

07:47

Гороскоп на сегодня 12 мая 2023: Стрельцов спасет ангел хранитель, Львам - любовь с первого взглядаВидео

07:11

Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Пентагон

07:08

Как стирать подушку с синтетическим наполнителем: 5 главных правил от опытных хозяек

06:41

ВСУ начали "формировать поле боя" для контрнаступления - CNN

06:23

Ситуация в Бамхуте неизменно очень тяжёлая. Но...мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять