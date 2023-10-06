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Энергосистема Украины ослаблена, восстановить устойчивость не удалось – Reuters

Андрей Ганчук
6 октября 2023, 21:12 обновлено 6 октября, 21:19
Впрочем, теперь Украина готова к ударам страны-агрессора России, и уже имеет опыт ликвидации последствий подобных действий, пишут немецкие журналисты.
Электроэнергия, свет, веерные отключения
Энергосистема не так надежна, после ударов РФ у нее меньший резерв мощности - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина входит в зимний отопительный сезон с менее устойчивой энергетической системой, чем было годом ранее. Восстановить энергосистему не удалось по причине большого масштаба разрушений, которые образовались по причине ракетных и дроновых атак агрессора России. Однако теперь украинское государство имеет опыт ликвидации подобных последствий. Об этом заявил глава энергетической группы ЕС по расширению Маркус Липпольд.

"Много (усилий, - ред.) ушло на то, чтобы просто восстановить разрушенное. Смогли ли мы создать дополнительную устойчивость? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", - цитирует его немецкое информагентство Reuters.

По словам Липпольда, несмотря на сложившуюся ситуацию, усилия Украины можно назвать вполне успешными.

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"Однако они (действия по стабилизации энергосистемы, - ред.) должны продолжаться", - отметил чиновник.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также сказал, что уровень надежности энергетической системы снижен.

"Безусловно, можно сказать, что уровень надежности будет ниже", - добавил глава компании.

Впрочем, в правительстве Украины заявили, что государство по всей стране реализует меры, направленные на защиту энергосистемы. Премьер Денис Шмыгаль акцентировал внимание на готовность 7 атомных энергоблоков к зиме. Ремонт еще двух блоков уже завершается.

В то же время председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что магистральная сеть уже готова к передаче зимних объемов электроэнергии.

"Энергосистема не так надежна и имеет меньший резерв мощности, чем это было до точечных ударов. Но в то же время российский террор уже не будет сюрпризом и все к нему готовятся", - подчеркнул Кудрицкий.

Что происходит с энергосистемой Украины

Согласно данным Организации объединенных наций, в Украине почти вдвое сократились мощности по производству электроэнергии. До полномасштабного нападения России было 37 ГВт, а теперь 19 ГВт.

Ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре в результате ударов России, как полагают в Киевской школе экономики (КШЭ), оценивается в 8,8 миллиардов долларов США.

Отметим, что ООН и КШЭ давали такую оценку в июне текущего года.

В прошлый зимний период среднестатистический украинец провел без света около 35 дней. Данный не учитывают ситуацию на прифронтовых территориях.

Прогнозы для Украины на зиму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал прогноз, согласно которому зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина. По словам чиновника, государство работает над тем, чтобы обеспечить оптимальные условия в рамках максимально непростого периода.

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой, предупредил руководитель ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. Как полагает эксперт, оккупанты попытаются "выключить" свет в стране на три дня. Впрочем, "апокалипсиса" быть не должно.

Киев и Одесса окажутся в зоне риска этой зимой, полагает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, проблемы со светом и отоплением могут быть и в других городах.

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