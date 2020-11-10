Ереван охватили протесты: оппозиция требует отмены перемирия в Карабахе и отставки Пашиняна

Никол Пашинян/ Reuters

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.

Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице, передает Интерфакс.

Спикера выволокли из служебной машины, избили, и бросили лежать окровавленного на асфальте.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - рассказал позже руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Мирзояну сделали операцию.

В то же время оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.

"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участие также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала депутат оппозиционной фракции Процветающая Армения Наира Зограбян, передает Интерфакс-Украина.

Наира Зограбян призвала всех людей, собравшихся в здании парламента, покинуть его.

"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху. В повестке дня находится и вопрос отставки премьера Никола Пашиняна", - отметила Зограбян.

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