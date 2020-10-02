"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина

Обвинения Навального в адрес Путина лишены каких-либо доказательств - Кадыров/ РИА Новости

Российский оппозиционер Алексей Навальный необоснованно назвал президента Владимира Путина заказчиком своего отравления. Наоборот, именно благодаря Путину в России существует толерантное отношение к оппозиции, тогда как сам Навальный – это "игрушка" в руках сил, которые стремятся к развалу РФ.

Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, обвинения Навального в адрес Путина – бездоказательны. Именно российский президент сдерживает "патриотов", которые готовы проучить "радикальную оппозиционную нечисть".

"В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", - сказал Кадыров.

Также политик призвал Навального не делать резких заявлений в адрес своего государства и признать, что если бы его действительно хотели физически устранить, то никто не предпринял бы шагов по спасению оппозиционера.

"Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?" – отметил Кадыров.

Кроме того, чеченский лидер назвал Навального "игрушкой" в руках определенных сил, целью которых является разрушение России.

"Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один - от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова", - уверяет глава Чечни.

Напоследок он добавил, что, следуя логике Навального, ему нужно было бы обвинить в отравлении лично главу Чеченской республики.Читайте такжеПервое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Отравление Навального