Есть еще возможность предотвратить вторжение РФ в Украину - Пентагон

Эмблема Пентагона / Reuters

В Пентагоне (Министерство обороны США) считают, что полномасштабное вторжение России в Украину еще возможно предотвратить. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби в эфире американского телеканала Fox News.

Кирби говорит, что вторжению может помешать способствует стратегия Белого дома во главе с Джо Байденом, которая заключается в угрозе санкциями.

"Владимир Путин еще не осуществил новое вторжение в Украину, и мы все еще думаем, что есть время, чтобы предотвратить это. Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. И мы надеемся, что это может повлиять на расчетливость господина Путина", — добавил он.

Чиновник Пентагона особо отметил ‒ если Кремль выберет дипломатический путь, то существует множество вариантов для того, как можно снизить военного напряжения вокруг Украины.

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Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.