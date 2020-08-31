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Есть лазейка: как украинцам попасть в закрытую на карантин Венгрию

31 августа 2020, 15:57

Для въезда иностранцев в Венгрию необходимо полученное заранее разрешение полиции.

Венгрия
Венгрия закрыла границы на карантин

Согласно решению правительства Венгрии, с 1 сентября ужесточаются правила въезда в страну в связи со второй волной пандемии COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Венгрии.

Попасть в Венгрию смогут лишь члены семей граждан Венгрии, носители разрешения на постоянное или временное жительство, дипломатов, профессиональные спортсмены и лица, переболевших коронавирусной инфекцией в последние полгода.

Согласно решению правительства страны, для въезда иностранцев, не подпадающих ни под одну из перечисленных категорий, необходимо полученное заранее разрешение венгерской полиции. После этого нужно либо пройти двухнедельный карантин, либо сдать два негативных теста на COVID с интервалом в 48 часов.

Эти ограничения не касаются желающих проехать транзитом.

К ним требования проще:

  • не иметь явных признаков инфекции и быть готовыми сдать тест;
  • обладать необходимыми документами (биометрический паспорт/виза, медстраховка);
  • иметь подтверждение цели поездки в третьей стране (виза, бронь отеля и так далее;
  • необходимо иметь негативные результаты теста на вирус, полученные в Украине.

Въезд в Венгрию для транзитеров возможен только на пунктах пропуска Тиса и Лужанка. Едущие непосредственно в Венгрию могут также пересечь границу на ПП Вилок.

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Остановки при пересечении страны возможны только в определенных правительством местах и в "минимально необходимом количестве". На все - про все путешественникам дается 24 часа, за соблюдением этих правил будет следить полиция.

Напомним, из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 правительство Украины решило закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

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Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае второй волны распространения коронавируса в Украине правительство не будет рассматривать вариант введения жестких ограничительных мер. По его словам, Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Новости Венгрии новости Украины карантин коронавирус
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