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"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружия

6 октября 2022, 01:40

США остановят попытку РФ применить ядерное оружие и поднимут вопрос о лишении России такого вооружения.

Ядерное оружие РФ, ядерный удар, Тарас Загородный
Эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружия/ Корреспондент, УНИАН

Вероятность тактического ядерного удара по Украине существует. Однако США предупредили страну-агрессора РФ, что после такого удара будет ответ, который России точно не понравится.

Соединенные Штаты уже начали мониторить радиационный фон. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Если страна-агрессор Россия попытается применить ядерное оружие, то США узнают об этом еще на этапе подготовки и могут предотвратить это, говорит эксперт.

В том случае, если РФ применит против Украины ядерное оружие, это обернется для страны-агрессора большими последствиями. Далее встанет вопрос о ее разоружении и запрете иметь такое оружие.

"Как только в России кто-то подумает о применении ядерного оружия и начнет тянуть из склада боеголовку (такие боеголовки находятся в Сибири), об этом сразу узнают американцы и сразу же будут бить РФ по рукам. Я этого (удара ядерным оружием – ред.) не исключаю. Но это будут последние дни России как государства в нынешнем виде, а дальше встанет вопрос о разоружении РФ и лишении ее ядерного оружия", – отмечает Загородний.

РФ может не решиться на применение ядерного оружия, ведь будет бояться реакции других государств.

"Россия хотела бы, но уже не может. Применение тактического ядерного оружия в конвенциональном конфликте против неядерного государства, которое отдало тебе же ядерное оружие – это слишком даже для Китая, не говоря уже об Индии", – говорит эксперт.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин планирует провести ядерное испытание на границах Украины. Таким образом президент хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения.

Также сообщалось, что США рассматривают варианты ответа на потенциальные сценарии применения Россией ядерного оружия против Украины. Изучаются варианты возможного удара по Запорожской АЭС или взрыва ядерного устройства в воздухе. Вашингтон пока не видит предпосылок подготовки Москвы к таким действиям, но уже работает над своей будущей возможной реакцией.

Напомним, экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ США на ядерный удар РФ по Украине. США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и узнать на поле боя" в Украине, в частности в Крыму и Черном море.

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